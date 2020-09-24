Сбербанк потратит на ребрендинг 2,5 млрд рублей

Сбербанк убрал из названия слово "банк", сменил логотип и представил трех голосовых ассистентов и умный экран. Об этом топ-менеджеры банка рассказали в ходе сегодняшней онлайн-презентации СберКонф. Банк будет использовать бренд "Сбер", который объединит услуги компаний из его экосистемы; он также заменил логотип, представил концепцию обновленных офисов, семейство виртуальных помощников и новую ТВ-приставку SberBox.

О затратах на ребрендинг в сообщении банка сказано уклончиво — "дополнительные расходы, помимо нашей обычной деятельности на внедрение нового бренда", составят около 2,5 млрд рублей в течение 5-6 лет. При этом в пресс-службе банка заявили, что никаких "радикальных инвестиций" в связи с ним не планируется: "Изначально поменяются все наши цифровые и электронные каналы и интернет-сайты, банкоматы будут заменены по мере их износа, вывески на отделениях будут заменяться в течение нескольких лет, текущие пластиковые карты будут действовать у клиентов до срока их окончания, что также не повлечёт дополнительных затрат".

Работа над новым брендом велась в партнёрстве с международным брендинговым агентством Landor& Fitch при участии российских дизайн-студий. Обычно гонорар большого международного агентства за разработку нового бренда составляет $5–10 млн.

Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчётности в 2019 году составила 845 млрд рублей с учётом продажи его турецкой дочерней структуры Denizbank, это на 1,6% выше, чем годом ранее. В 2020 году на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, финансовый результат Сбербанка ухудшился: чистая прибыль за полгода составила 337,53 млрд рублей, что на 24% ниже показателя за январь – июнь 2019 года.

На презентации банк представил:

Семейство цифровых помощников "Салют" из трех ассистентов – Сбер, Афина и Джой.

SberBox – ТВ-приставка с 185 каналами и видеошопингом.

SberPortal – дисплей для видеозвонков с управлением голосом и жестами.

Платежная систему SberPay, аналог Apple Pay.

Магазин приложений, где разработчики смогут конструировать свои сервисы с распознаванием лиц и другими инструментами.

Подписка "СберПрайм" – в неё входят скидки на Okko, Delivery Club, СберМаркет, "Диск", "СберМобайл" и Citymobil.

"Мы думаем, что в каком-то долгосрочном обозримом будущем мы бы хотели, чтобы 20–30 процентов доходов, которые мы получаем, мы получали не от банковских продуктов и сервисов", – сказал первый зампред банка Лев Хасис.

В экосистему Сбербанка входят активы из различных отраслей: компании по доставке еды (Delivery Club, "Самокат", "СберМаркет" и другие), сервис "СберЗдоровье", онлайн-кинотеатр Okko, приложение для заказа такси "Ситимобил", сайт для поиска работы Rabota.ru и другие компании.