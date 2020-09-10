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Российские банки выдали кредиты на рекордную сумму

Суммарный объем выдачи кредитов гражданам в августе 2020 года превысил 1 трлн рублей, что на треть больше, чем в августе прошлого года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные крупнейших банков. По данным FrankRG, это рекордный показатель для рынка. Предыдущий максимум был установлен в декабре 2019 года — 971 млрд рублей.

У разных банков рост по сравнению с прошлым годом не был равномерным и составил от 18% до 61%. Сбербанк в августе одолжил гражданам рекордный 441 млрд рублей, что в 1,5 раза больше среднемесячной выдачи до кризиса. ВТБ выдал кредитов на 152 млрд, что на 17,5% превышает результат августа 2019 года. Доля ипотеки составляет 40-60% от всей суммы выданных в августе кредитов, причем существенная часть пришлась на госпрограмму.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова уверена, что считать рост кредитования устойчивой тенденцией рано из-за непродолжительного срока восстановления потребительской активности. По словам менеджера по развитию кредитования Райффайзенбанка Антона Шаташвилиа, с учетом эффекта отложенного спроса и поэтапного возвращения к "мирной жизни" до конца года возможны два сценария развития ситуации. Если не будет второй волны эпидемии, может произойти "активное восстановление рынка, в том числе за счет отложенного спроса". Но, уточняет банкир, в случае второй волны стоит ждать "затишья" в кредитовании — и из-за снижения спроса из-за нестабильной ситуации в мире, и из-за охлаждения рынка «со стороны банков из-за повышенных рисков».

  • Ранее Центробанк сообщил, что россияне стали чаще брать кредиты на первоначальный взнос по ипотеке. Доля ипотечных кредитов, первоначальный взнос по которым мог быть осуществлен за счет потребительского кредита, с 2014 года по первый квартал 2020 года выросла с 3,7% до 5,5%. Регулятор считает это потенциальной угрозой кредитному рынку, но пока никаких мер принимать не планирует.

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