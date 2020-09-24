В Москве за нарушение масочного режима закрыли десятки магазинов

Роспотребназдор из-за нарушения режима обязательного ношения медицинских масок закрыл сорок три магазина в Москве, среди них - несколько продуктовых магазинов крупных сетей "Перекрёсток" и "Магнолия", сколько именно - не уточняется. Заместитель мэра столицы Алексей Немерюк сообщил лишь, что нарушения были выявлены в ходе специального совместного рейда сотрудников Роспотребнадзора и столичного департамента торговли и услуг.

Представитель компании X5 Retail Group, которая управляет московской сетью "Перекрёсток" из более чем трёхсот магазинов, заявил изданию РБК, что компания предпринимает все необходимые меры против распространения коронавируса, включая специальную разметку для соблюдения социальной дистанции, уборку и дезинфекцию торговых помещений и снабжение сотрудников и покупателей антисептиками.

В конце прошлой недели количество новых случаев COVID-19, зарегистрированных в России, впервые с июля месяца превысило отметку в 6 тысяч. В Москве по показателю заболеваемости на этой неделе был обновлён максимум с июня. За последние сутки заболели свыше тысячи человек.

Во вторник Минздрав сообщил, что в связи с новым ростом числа инфицированных в российских больницах занято свыше 80% коек для заражённых коронавирусом, а согласно данным ВОЗ, в мире за прошлую неделю заболели почти 2 миллиона человек – это самое большое количество случаев заражения за неделю с начала эпидемии.