Лицом к событию. Дуга нестабильности у границРоссии

Дестабилизируют ли режим Путина войны и революции? Обсуждают Андрей Пионтковский, Юрий Федоров. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30884321.html
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