Время Свободы: Камчатская катастрофа

На Камчатке продолжается расследование экологической катастрофы, уничтожившей значительную часть флоры и фауны у побережья полуострова***Какова репутация в глазах немцев Герхарда Шредера, которого Алексей Навальный назвал «мальчиком на побегушках у Путина»?***Дональд Трамп отказался от участия во втором туре дебатов с Джо Байденом, который из-за пандемии было предложено провести в режиме телеконференции
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