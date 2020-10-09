Время Свободы: Камчатская катастрофа

На Камчатке продолжается расследование экологической катастрофы, уничтожившей значительную часть флоры и фауны у побережья полуострова***Какова репутация в глазах немцев Герхарда Шредера, которого Алексей Навальный назвал «мальчиком на побегушках у Путина»?***Дональд Трамп отказался от участия во втором туре дебатов с Джо Байденом, который из-за пандемии было предложено провести в режиме телеконференции