Греция предложила России возобновить регулярное авиасообщение, — утверждают источники газеты “Известия”. Афины готовы возобновить рейсы с 1 октября. Москва решения ещё не приняла. Ранее возобновить авиасообщение предлагали и другие страны ЕС. Почему Москва не торопится принять предложение?

Россия закрыла границы и остановила авиасообщение в конце весны, объясняя это ситуацией с коронавирусом. Несмотря на это, до середины лета продолжались регулярные рейсы в Минск, но позже и они были отменены. Позднее были восстановлены полёты в Великобританию, Турцию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Мальдивы. Был разрешён выезд в Танзанию, а в сентябре Россия открыла авиасообщение ещё с четырьмя странами.

По-прежнему закрыты регулярные рейсы во все страны Евросоюза. Москва объясняет это отсутствием взаимности и эпидемиологической ситуацией, несмотря на то, что въезд россиян ещё в начале лета разрешила Хорватия, перелёты — Австрия, а позднее Греция и Польша, и ситуация с коронавирусом в этих странах не хуже, чем в России.

Сокращение вывозного туризма дало российской экономике больше полутора триллиона рублей. По подсчётам телеграм-канала MMI, основанного директором департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кириллом Тремасовым, за 2020 год россияне сэкономят на внешнем туризме порядка 1,6 триллиона рублей рублей по сравнению с 2019 годом. Сумма вполне сопоставима и со всем правительственным планом действий по восстановлению экономики, который оценивается в 5 триллионов рублей.

“Несложные расчеты показывают, что именно сэкономленные на зарубежных поездках деньги сыграли основную роль в восстановление внутреннего потребительского спроса”, — отмечают авторы канала. По их оценке, сэкономленные на туризме деньги “более чем вдвое превышают объём господдержки”. По всей видимости, речь идёт о поддержке населения, которая оценивалась The Bell в 550 миллиардов рублей до выплаты вторых детских пособий.

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 заявляют, что решения об открытии стран принимаются на основе медицинской статистики. Согласно этим критериям, в стране не должно быть более 40 новых случаев заражения COVID-19 в течение 14 дней на 100 тысяч населения, а также более 1 процента за 14 дней суточного прироста новых случаев. Коэффициент распространения инфекции за семь дней не должен превышать 1, напоминает РБК. В штабе заявили агентству, что решение о перелётах с Грецией ещё не принято.