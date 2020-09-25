Американские сенаторы, представляющие как Республиканскую, так и Демократическую партию, разработали законопроект о санкциях против официальных лиц, которые могут быть причастны к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Законопроект обязывает Белый дом составить отчёт для Конгресса о финансовом положении и активах президента России Владимира Путина и его семьи. Отравление должно быть изучено в рамках американского законодательства о контроле над химическим и биологическим оружием, которое обязывает Вашингтон вводить экономические санкции против стран-нарушителей.

Кроме того, причастным к отравлению чиновникам должен быть запрещён въезд США, а их активы в иностранных банках должны быть заблокированы. Список лиц, против которых будут введены эти санкции, в законопроекте не уточняется.

Алексей Навальный был госпитализирован в августе с симптомами отравления. Лаборатории в странах ЕС нашли в его организме следы разработанного в России боевого отравляющего вещества "Новичок". США и Евросоюз призвали Москву расследовать покушение. В России уголовное дело об отравлении до сих пор не возбуждено.