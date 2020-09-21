Кто платит за амбиции Путина?

В самый разгар кризиса в отношениях РФ и Запада, вызванного отравлением Алексея Навального, обнародовано расследование о подозрительных сделках российских чиновников и бизнесменов, в том числе людей из окружения президента Владимира Путина.

По всему миру сейчас начались публикации по материалам утечки документов из бюро Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN. Стало ясно, что российские олигархи перечисляли миллионы долларов лицам, близким к Владимиру Путину и подкупали зарубежных политиков.

В числе попавших под подозрение в отмывании денег и коррупции: друг Путина виолончелист Сергей Ролдугин, внештатный советник Кремля зять Ельцина Валентин Юмашев, олигархи Алишер Усманов, Алексей Мордашов, Аркадий Ротенберг, крупные российские компании, такие как "Ростех"...

О связи коррупции и экономической стагнации в России беседуем с экономистом Сергеем Алексашенко и заместителем гендиректора российского отделения Transparency International Ильей ШУмановым. Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 21 сентября в 19-05