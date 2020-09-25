Корпорация Facebook удалила три сети аккаунтов, связанных с Россией

Корпорация Facebook удалила в одноимённой социальной сети и в инстаграме несколько сот аккаунтов, связанных с российскими государственными структурами. Об этом говорится в заявлении компании.

Эти аккаунты, которые, как утверждает Facebook, были объединены небольшие по объёму сети. Одна из них, как утверждается, была связана с российскими военными, другая – с так называемым "Агентством интернет-исследований", иначе называемым "фабрикой троллей", которую в США официально обвиняют во вмешательстве в выборы 2016 года, а третья – с российскими разведывательными структурами.

Необходимость удаления этих сетей администрация Facebook объяснила нарушением правил корпорации, касающихся действий зарубежных государственных структур, а также так называемого скоординированного недостоверного поведения в интересах иностранного или государственного учреждения.

Всего были удалены аккаунты 214 пользователей фейсбука, 35 страниц, 18 групп и 34 аккаунта в инстаграме. Как сообщили в корпорации, контент, распространяемый в этих аккаунтах, был ориентирован на множество стран, в том числе Сирию, Украину, Турцию, Японию, Беларусь, Армению и в меньшей мере - на США и Великобританию. В заявлении подчёркивается, что влияние этих аккаунтов, по-видимому, было минимальным, общее число их подписчиков не превышало нескольких тысяч. Целью аккаунтов было распространять, как утверждается, недостоверную информацию со ссылкой на якобы независимые, а в действительности находящиеся под контролем координаторов сети, внешние ресурсы. Люди, которые вели аккаунты, выдавали себя за жителей соответствующих стран, но, по-видимому, не являлись ими.

В заявлени подчёркивается, что в данном случае речь не шла о прямом вмешательстве в выборы президента США, как в 2016 году.

Это не первый случай удаления фейсбук- и инстаграм- аккаунтов, предположительно связанных с Россией и участвующих в скоррдинированном недостоверном поведении. Корпорация Facebook удаляла сотни таких аккаунтов, например, в прошлом году и в мае нынешнего года.

Посольство России в США призвало Facebook "прекратить дискриминацию" российских пользователей. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян написала в телеграме: "Фейсбук запрещает аккаунты из России. Что должна сделать в ответ Россия? Россия должна совершенно всерьез пригрозить запретить фейсбук. И таки запретить его, если не услышат" - и посетовала, что "Россия не делает ничего".