"Путину – Нобеля по химии". Блогеры о "кандидате" на премию мира

В четверг прокремлевские блогеры и СМИ с гордостью сообщили о выдвижении Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.

Сергей Марков

Владимира Путина выдвинули на получение нобелевской премии мира. Да, это самый достойный политик, великий политический деятель начала 21 века. И все это знают. Одни его за это любят, а другие за это же ненавидят. Он как великан виден всем. Но определять, кому вручить премию будут политические пигмеи. Поэтому и вручат ее какому-нибудь тоже политическому пигмеию, из своей пигмейской тусовки. Политически корректному лжецу. Нобелевскую премию в области мира и литературы эти пигмеи уже превратили в карикатуру. А политических великанов они ненавидят. Поэтому Путин от них может ожидать не нобелевскую премию, а шипение ненависти.

Некоторые, впрочем, честно сообщили, что на премию в этом году претендуют и другие кандидаты.

В блогах начали гадать, за какие заслуги Путину выпала такая честь.

Алексей Цветков

Вообще-то, если по справедливости, надо по химии выдвигать. Ввиду недавних успехов.

Андрей Шипилов

Слушайте, а выдвиньте меня кто-нибудь на Нобелевскую премию!

Основания?

А вы гляньте кого выдвигают! По моему лично я на фоне всех этих тварей божьих гляжусь куда как более прилично.

Какие вам еще нужны основания!

Альфред Кох

На мой взгляд, совершенно логично, что Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Посудите сами: когда-то давно эту премию давали за укрепление мира. (Например, Горбачёву). То есть «+»

Потом стали давать ни за что, просто так. (Например, Обаме). То есть «0»

Совершенно правильно будет теперь давать премию за разжигание войны. То есть «-»

Это будет продолжение той тенденции, которая уже давно ни у кого не вызывает удивления.

Если быть точным - с 2009 года, когда Бараку Обаме вручили Нобелевскую премию фактически сразу после инаугурации. То есть - ни за что.

Виктор Мироненко

У Дж. Оруэлла появился конкурент. В Нобелевский комитет в Осло поступила заявка на выдвижение президента России Владимира Путина на премию мира в 2021 году. Заявку направил академик, писатель Сергей Комков.

Те, кто прочел новость дальше заголовка, задались логичным вопросом.

Екатерина Кац

Смешнее вчерашней тайной коронации белорусского диктатора может быть только сегодняшняя новость о выдвижении Путина на Нобелевскую премию мира. А кто такой писатель Сергей Комков, кстати?

Михаил Крутихин

"Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира." Зачем здесь множественное число? Кто все эти выдвигатели? Честный и грамотный журналист написал бы "Путина выдвинул какой-то ". По мощам и елей.

Лев Рубинштейн

«Российский писатель Сергей Комков направил заявку на номинацию Путина на Нобелевскую премию мира», - читаю я и думаю: «Как хорошо, что нашёлся в нашей стране честный и искренний писатель, который нашёл в себе смелости и мужества пойти на такой неоднозначный шаг. И как не повезло некоторым другим странам, что не нашлось у них таких писателей, которые осмелились бы выдвинуть на эту премию, например, Лукашенко, Мадуро, Асада и других не менее достойных кандидатов-миротворцев».

Наталья Маршалкович

Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь!

Павел Соболев

Терешкова измельчилась до комков

Наиболее любопытные комментаторы ознакомились со списком книг Сергея Комкова - и впечатлились.

Артем Зубков

Любимый писатель - Комков, конечно. Предлагаю выдвинуть его на Нобелевскую премию за произведения «Кремлевский сурок», «Кремлюди», «Черные слезы России», «Ослы на переправе».

Вы его точно знаете, это тот самый мужик, который в вагон метро первым вбегает, всех расталкивая, и место занимает.

Александр Архангельский

Это оскорбление социальной группы «писатели»

Екатерина Барабаш

Ну может, ему квартира новая нужна в сталинском доме или надеется, что его смутный объект желания в ответ выдвинет на Нобелевскую по литературе, - хрен его поймет. И ведь знает, подлец, что это все писк в пустоту и никакого права выдвигать он не имеет. И все знают. Но вот уже целый день народ как подорванный обсуждает этот писк, идет толпами на страницу дурачка, всерьез возмущается. Sic приходит gloria mundi. Завтра же уйдет, но звездный час случился. У меня на прежней квартире был дворник в доме, он тоже очень любил Путина и хотел, чтобы тот баллотировался в президенты Америки. Так и говорил: "Давайте Путина выдвинем вместо Обамы - он порядок в мире наведет". Не знаю, впрочем - может, он уже в администрации президента метет двор, хотя вряд ли... Я просто к тому, что времени на дурачков жалко, пусть глория мунди на них время не тратит с нашей помощью.

Лев Рубинштейн

Российский гражданин С.Комков, выдвинувший выдвинутого на соискание Нобеля, поступил, конечно, умно. Я почти серьезно.

Во-первых, теперь куче народу сообщили, что живет на свете такой Петр Иваныч Бобчинский.

Во-вторых, и сам выдвинутый может вдруг заметить, что есть такой на Руси писатель, написавший книги. Это для писателя важно, я знаю. Писателю всегда нужен читатель. Без читателя писателю плохо. Точно говорю.

Список регалий Сергея Комкова впечатляет не меньше, чем список книг: главный редактор газеты "Президент", президент Всероссийского фонда образования, член Международной академии духовного единства народов мира, член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук, вице-президент Международной академии духовного единства народов мира и так далее, и тому подобное. Но есть ли у него право выдвигать кандидатов на Нобелевскую премию?

Андрей Мальгин

Российские агентства с большой помпой сообщили о выдвижении Путина на Нобелевскую премию мира. Песков уже благосклонно прокомментировал. Выдвинул Путина, оказывается, некий писатель Комков, автор книги "Кремлевский сурок". Писатель настолько известный, что о нем даже нет статьи в Википедии. И вообще нигде о нем ничего нет.

Однако в Уставе Нобелевской премии мира определено, что выдвигать кандидатов на Нобелевскую премию мира имеют право 7 категорий физических лиц:

1. Члены национальных парламентов и правительств различных стран;

2. Члены международных судов;

3. Ректоры университетов; профессора социальных наук, истории, философии, права и теологии; директора научно-исследовательских институтов мира и внешней политики;

4. Лица, награждённые Нобелевской премией мира;

5. Члены советов организаций, награждённых Нобелевской премией мира;

6. Действующие и бывшие члены норвежского Нобелевского комитета;

7. Действующие и бывшие советники норвежского Нобелевского комитета.

Ни к одной из этих категорий писатель Комков, кажется, не относится.

Напомню, что неделю назад Гарвардский университет присудил Владимиру Путину свою знаменитую Шнобелевскую премию за 2020 год.

The Insider утверждает, что выдвинуть кого бы то ни было на Нобелевскую премию Комков не мог, поскольку на самом деле титула университетского профессора у него нет.

Олег Пшеничный

Выдвинувший кандидатуру Путина Сергей Комков — совершенно точно не нобелевский лауреат, не член Нобелевского комитета, Международного арбитражного суда, правительства, Института международного права и так далее. А президентский пост в Фонде образования, вопреки утверждению «Вестей», права на выдвижение кандидатов не дает, так же как и написанные им научные статьи и политический триллер «Кремлевский сурок». Но может быть, он профессор?

На сайте Союза писателей России Комков действительно представлен как профессор и доктор педагогических наук (последнее — несколько не по профилю премии мира). Но в каком университете и на какой кафедре — загадка. В биографии Комкова на сайте viperson.ru не упоминается какой-либо опыт преподавательской работы в вузах, говорится только о том, что он был директором средней школы, начальником отдела Московского городского комитета по образованию, а с 1993 года трудится во Всероссийском фонде образования. У него множество почетных званий вроде члена-корреспондент Российской Академии Естественных Наук (РАЕН), вице-президента Международной академии духовного единства народов мира (МАДЕНМ), члена Международной академии наук педагогического образования (МАНПО), но среди них ни одного профессорского.

Анатолий Несмиян

Новость о выдвижении Путина на Нобелевскую премию мира является сугубо внутренней. Ну, так сказать, слегка взбодрить электорат: "Наш-то!" Ну, и потом лишний раз облаять проклятых пендосов или там шведов-норвегов, которые не оценили и украли победу.

Суть в том, что писатель Комков, который якобы и выдвинул Путина, вобще-то, на это права и не имеет. Для Нобелевского комитета он - лицо неуполномоченное. Сам факт умильного комментирования этой новости в сервильных холуйских СМИ говорит лишь о качестве их работы.

Александр Плющев

Когда накануне мы с коллегами обсуждали анонс выдвижения Путина на Нобелевскую премию, я обратил внимание на странных выдвигающих, из которых знакомой мне была лишь фамилия актера Николая Бурляева, известного в последние годы, главным образом, борьбой на морально-нравственном фронте. Но что настолько хорошие люди Путина номинируют, я не догадывался. Впрочем, от таких всегда удобно открещиваться в случае чего.

Комков при этом утверждает, что оргкомитет премии признает его дипломы. Сообщается, что он выдвигал Путина на ту же премию в 2014 году, однако тогда кандидатура российского президента была выдвинута от имени Международной академии духовного единства и сотрудничества народов мира, в которой Комков числится вице-президентом.​

Сообщалось также, что Комков выдвигал на премию мира президента Чехии Милоша Земана. Примерно тогда же чешские СМИ писали о планах Комкова построить в городе Марианске-Лазне центр для реабилитации космонавтов - и о том, что он намерен инвестировать в чешские и словацкие проекты 3 миллиарда евро от лица некоего фонда, целью которого является поддержка дружбы между славянскими народами. Грандиозные планы не осуществились, но на имя Комкова до сих пор зарегистрированы две чешские компании, из-за чего многие блогеры решили, что тот и сейчас занимается бизнесом в Чехии.

Иван Преображенский

Нельзя представить себе большего позора для Путина, чем выдвижение его кандидатуры на Нобелевскую премию авантюристом и липовым писателем, а также академиком фальшивой академии, бывшим лидером "русских соотечественников" в Мариенбаде (чешских Марианских Лазнях) Сергеем Комковым.

Путин претендует на то, чтобы быть масштабным авторитарным лидером мирового уровня, которого, по крайней мере, все боятся. И тут какой-то конюх Кадырова его куда-то выдвигает.

Но я не видел ни одного заголовка вроде: "Авантюрист использовал выдвижение Путина на Нобелевскую премию для самопиара". В госсми это понятно - прислали им релиз, попробуй не опубликуй. Еще уволят потом. Ясно, что все это лажа полная, но вдруг это санкционированная лажа. В прошлый раз когда Комков его выдвигал (а я с вероятностью 90% помню, что это уже было) это было так стыдно и позорно, что никто и не вспомнил сейчас об этом. Но времена меняются и то, что тогда было смешно - сейчас стало нормой.

Кстати, комментариев в стиле того, что это позор для Путина я тоже не видел. Хотя вот их-то не может не быть.

Ранее стало известно о выдвижении на Нобелевскую премию мира кандидатуры Алексея Навального. Некоторые комментаторы предполагают, что у оппозиционера есть вполне реальные шансы ее получить. Другие предлагают своих кандидатов.

Алена Чурбанова

Интересные кандидаты на Нобелевскую премию мира: Навальный, Трамп, Нетаньяху, Путин. Лукашенко почему-то пока не выдвинули. Дадут, вероятно, или Навальному или Трампу.

Ренат Зинатуллин

При всей абсурдности выдвижения Путина на нобелевскую премию мира есть одно положительное явление: впервые в одном списке будут бороться между собой Путин и Навальный. И, может быть, это будет первое поражение, которое получит Путин от Навального в прямом столкновении

Владимир Серебровский

На Нобелевскую премию мира в этом году я бы выдвинул папу римского Франциска, за официальную позицию «Вкусная еда и хороший секс — от Бога».

Это самая чудесная мирная инициатива на моей памяти.

Габриэль Суперфин

уж кому из России присуждить Нобелевскую премию мира, кроме Мемориала, то бескорыстным адвокатам и журналистам.

Леонид Кацва

Алексей Навальный выдвинут несколькими американскими профессорами-славистами.

Сергей и Светлана Тихановские выдвинуты экс-премьером Польши Дональдом Туском.

Депутат турецкого парламента Каро Пайлан выдвинут руководством женского объединения амшенских армян. Выступает с критикой непризнания Турцией геноцида армян.

Все трое могут считаться кандидатами, борющимися против авторитаризма в своих странах.

Грета Тунберг выдвинута двумя шведскими парламентариями. Кандидат от экологии.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн может считаться борцом за социальную справедливость, против бедности. Сведений о том, кем выдвинута, не нашел.

Президент США Д. Трамп выдвинут правым норвежским парламентарием Кристианом Тюбрингом-Йедде.

Премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху выдвинут правым итальянским парламентарием Паоло Гримольди.

Трамп и Нетаньяху выдвинуты за достижение соглашений о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном.

Вообще-то, если премия - действительно премия мира, то именно Трамп и Нетаньяху должны получить ее. Поскольку на Ближнем Востоке совершен настоящий прорыв. Прорыв, не уступающий израильско-египетскому миру 1979 г. в Кэмп-Дэвиде, а в чем-то и превосходящий его, и уж точно куда более подлинный, чем безумные соглашения в Осло, за которые удостоились Нобелевской премии Рабин, Перес и Арафат. Правда, получить премию Трамп и Нетаньяху должны не вдвоем, а вчетвером - вместе с лидерами ОАЭ и Бахрейна.

Но думаю, этого не произойдет. Во всяком случае, я буду очень удивлен, если Нобелевский комитет вынесет такое решение. Слишком сильна аллергия на Трампа, а дать премию Нетаньяху и не дать Трампу - совсем уж очевидная несправедливость. Если не окажется других кандидатов, премию, скорее всего, отдадут Ардерн или Тунберг. Едва ли комитет захочет совсем уж испортить отношения с Россией или Турцией. Впрочем, кто знает...

Константин Эггерт

Если по-честному, то кандидатур на Нобелевскую премию мира 2020 года две: Нетаньяху, принц Мухаммад бен Зайед и Дональд Трамп втроём (за установление дипотношений между Израилем и ОАЭ) и собирательный "белорусский демонстрант" (за которого может премию получать, например, Светлана Тихановская). Ни того, ни другого не будет. Выберут кого-то, соответствующего представлениям о прекрасном коллективного Нью-Йорк Таймс-Гардиан и Рабочей партии Норвегии.