Постпред России при ОЗХО: мы ожидаем ответ ФРГ по делу Навального

Россия ожидает ответа Германии по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Соответствующий запрос направлен в постоянное представительство ФРГ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в интервью агентству "Интерфакс".
Шульгин сообщил, что 14 сентября глава германского МИД Хайко Маас заявил, что Россия должна обратиться в ОЗХО за материалами с подтверждением отравления Навального. Технический секретариат организации не стал представлять России информацию, сославшись на конфиденциальность данных, и посоветовал Москве обратиться за разъяснениями к Берлину. Сейчас ожидает ответа.
По словам Шульгина, ФРГ отказывается сотрудничать с российской стороной по линии правоохранительных органов. Запросы Генпрокуратуры России Берлин проигнорировал, сказал Шульгин.
Германия и ОЗХО заявление Шульгина пока не прокомментировали.
- Российский оппозиционер Алексей Навальный 22 сентября был выписан из берлинской больницы "Шарите". Больше двух недель политик провёл в коме.
- О том, что Навальный был отравлен веществом из семейства "Новичок", сообщили власти Германии со ссылкой на результаты анализов в лаборатории бундесвера, которые позже подтвердили в лабораториях Франции и Швеции.
- Провести расследование покушения Россию призвали США, Евросоюз. Российские власти утверждают, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. Они утверждают, что в анализах, взятых у Навального в России, яда не обнаружено.
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