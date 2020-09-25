Постпред России при ОЗХО: мы ожидаем ответ ФРГ по делу Навального

Россия ожидает ответа Германии по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Соответствующий запрос направлен в постоянное представительство ФРГ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в интервью агентству "Интерфакс".

Шульгин сообщил, что 14 сентября глава германского МИД Хайко Маас заявил, что Россия должна обратиться в ОЗХО за материалами с подтверждением отравления Навального. Технический секретариат организации не стал представлять России информацию, сославшись на конфиденциальность данных, и посоветовал Москве обратиться за разъяснениями к Берлину. Сейчас ожидает ответа.

По словам Шульгина, ФРГ отказывается сотрудничать с российской стороной по линии правоохранительных органов. Запросы Генпрокуратуры России Берлин проигнорировал, сказал Шульгин.

Германия и ОЗХО заявление Шульгина пока не прокомментировали.