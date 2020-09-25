СМИ: карантин могут вернуть при более 10000 случаев COVID-19 за сутки

Власти России обсуждают возможность возобновления карантинных ограничений в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом пишут "Открытые медиа" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и чиновников правительства.

При этом, как отмечает издание, карантин возобновят в случае наиболее неблагоприятного развития событий, если число новых случаев инфекции за сутки превысит 10 тысяч, и при этом новых заболевших за сутки будет значительно больше, чем выздоровевших.

Источники "Открытых медиа" отмечают, что в правительстве рассчитывают на то, что, даже если ограничения введут, они будут мягче, чем весной, когда были закрыты многие магазины и предприятия сферы услуг, а жители многих регионов, включая Москву, могли выходить из дома только по уважительным причинам. В правительстве опасаются, что карантинные меры будут негативно восприняты населением, а также ударят по экономике. Мэр Москвы Сергей Собянин, который весной был сторонником жёстких ограничений, сейчас, как утверждают источники, против них, он опасается за свой рейтинг.

Официально в мэрии и правительстве не комментировали публикацию.

В пятницу власти Москвы официально обратились к людям старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями и беременным, с призывом не выходить из дома без крайней необходимости, то есть фактически возобновить "режим самоизоляции", подобный тому, что был весной. При этом, однако, Собянин пообещал, что пенсионеров не будут штрафовать за выход из дома. Кроме того, сотрудникам крупных предприятий рекомендовано работать удалённо. В Москве также действует масочный режим в магазинах и общественном транспорте. О других ограничениях пока не объявлено.