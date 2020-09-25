Военные РФ, Беларуси и ещё 4 стран "победили" условного противника

Президент России Владимир Путин в пятницу наблюдал за основным эпизодом стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области.

В учениях - одних из крупнейших в России в последнее время - принимают участие около 80 тысяч российских военных из Южного военного округа, а также около тысячи военных из шести зарубежных стран. Это Армения, Беларусь, Иран, Китай, Мьянма и Пакистан.

Войска России и этих стран во время учений образовали "коалицию" по борьбе с неназванным "противником". Как говорится в сообщении минобороны России, "войска коалиционной группировки в составе подразделений вооружённых сил Российской Федерации, Республики Армени, Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Союза Мьянмы и Исламской Республики Пакистан в результате проведения контрнаступательной операции полностью разгромили группировку войск противника". Утверждается, что войска коалиции "осуществили массированный огневой удар", а затем "взяли силы неприятеля в окружение".

Россия приглашала принять участие в учениях большее число государств, однако ряд из них отказались. В частности, на учениях не было военных из Казахстана, Азербайджана, а также Индии, отказавшихся незадолго до начала учений.

В ходе учений впервые применили тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 "Тосочка", которую называют "наследницей" системы ТОС-1А "Солнцепёк", применявшейся, в частности, в Сирии.

За манёврами наблюдал министр обороны Беларуси Виктор Хренин. В самой Беларуси сегодня завершается второй этап учений "Славянское братство", в которых участвовали более 900 российских военных. В минобороны России сообщили, что начался их вывод на родину.