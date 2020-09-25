В Красноярске студенту, выигравшему выборы, пришла повестка в армию

В Красноярске студент Владислав Антонов, который выиграл муниципальные выборы, получил повестку в армию. Член ЛДПР считает это политическим давлением после того, как на своем округе он обошел кандидата от "Единой России". Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Документы Антонову принесли на следующий день после голосования. Депутат считает, что таким образом его заставляют сдать мандат в пользу конкурента. В Военкомате Красноярского края Тайге.инфо заявили, что Антонов получил повестку в законном порядке. Заместитель военного комиссара региона отметил, что "армия вне политики" и "все сделано по закону".

Отсрочка от военного призыва у Антонова заканчивается в июне следующего года. Его ждут в военкомате после прохождения производственной практики и выпуска из учебного заведения. На ситуацию с получением повестки обратил внимание лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, он позвонил студенту и пообещал, что не допустит "давление с целью лишить его мандата".