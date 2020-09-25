МВД Франции расследует нападение в Париже как теракт

Глава МВД Франции заявил, что нападение, совершённое в пятницу в Париже, в результате чего два человека получили тяжёлые ранения, расследуется как террористический акт.



Жеральд Дарманэн объявил, что нападение с ножами на людей вблизи бывшего офиса сатирического журнала Charlie Hebdo является "однозначно актом исламистского терроризма".

Главный подозреваемый, выходец из Пакистана, был арестован вблизи места преступления. Полиция задержала ещё по крайней мере четырёх человек, сообщает Би-би-си.

Потерпевшие - мужчина и женщина, работающие в продюсерской телевизионной компании - были серьёзно ранены ножами типа мачете, сообщил представитель полиции.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил журналистам, собравшимся у места происшествия (вблизи Бульвара Ришар-Ленуар), что угрозы их жизни нет.

Нападение произошло в то время, когда в Париже проводится судебный процесс над 14-ю обвиняемыми в пособничестве двоим джихадистам, напавшим в 2015 году на редакцию Charlie Hebdo. Жертвами теракта тогда стали 12 человек.