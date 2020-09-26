В Хабаровске прошла 78-я по счёту акция протеста

Жители Хабаровска в 78-й день подряд вышли на акцию в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передаёт издание DVhab.ru. В акции приняли участие, по разным оценкам, от 500 до двух тысяч человек.

Протестующие собрались на площади Ленина у здания правительства Хабаровского края, а после прошли маршем по центральным улицам города. Они скандировали лозунги в поддержку Фургала, против полиции и президента России Владимира Путина. Автомобилисты поддерживали участников звуковыми сигналами.

В пятницу временный исполняющий губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв потребовал от правоохранительных органов "навести порядок" в городе. Назначенный Кремлём чиновник недоволен тем, что протестующие два месяца создают, с его точки зрения, помехи участникам дорожного движения и перекрывают дороги, — передаёт "Сибирь.Реалии".

Однако противодействия полиции или Росгвардии участники протеста в этот раз не встретили. Вместо этого власти попытались заглушить митингующих музыкой из балета "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева.