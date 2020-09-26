Россия впервые с весны возобновит регулярное сообщение с Евросоюзом

Россия впервые с весны возобновит регулярное сообщение со страной Евросоюза. С начала октября "Чешские авиалинии" и "Аэрофлот" начнут регулярные рейсы из Москвы в Прагу. О возобновлении рейсов в субботу сообщила чешская авиакомпания, ранее об этом рассказали источники ТАСС.

По данным ТАСС, чешские власти выдали разрешение на возобновление регулярного авиасообщения между столицами, которым воспользуется "Аэрофлот". Росавиация эти данные не комментировала. Ранее российские власти сообщали, что будут возобновлять авиасообщение с другими странами только на принципе взаимности.

Россия закрыла границы и остановила авиасообщение в конце весны, объясняя это ситуацией с коронавирусом. Авиасообщение восстановлено с несколькими странами, до этого регулярные перелёты не были не разрешены ни в одну из стран ЕС.

В российском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 на этой неделе заявили, что решения об открытии авиасообщения в другие страны принимаются на основе медицинской статистики, заболеваемость коронавирусом нового типа не должна превышать определённым показателям. Чехия, в которой власти официально объявили о начале второй волны эпиидемии, этим показателям не соответствует.