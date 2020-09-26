Итоги недели подводит Мумин Шакиров с писателем-сатириком Виктором Шендеровичем, политологом Дмитрием Болкунцом, главным редактором сайта Carnegie.ru Московского центра Карнеги Александром Бауновым и с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Репортажи Алены Вершининой и Мумина Шакирова.
Токсичные отношения Путина и Навального | Грани времени с Мумином Шакировым
• «Принял Новичок — и на бочок!» Навальный ответил Путину. • Операция – инаугурация. Лукашенко положил на Конституцию руку. • Путин в ООН. Опять двадцать пять. Старые скрепы о главном. Вторая мировая война глазами Москвы. • Движение А.У.Е – криминальная субкультура или экстремистская организация?