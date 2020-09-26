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Илон Маск объявил о предстоящем испытании ракеты Starship

Илон Маск регулярно сообщает о ходе работ по созданию новой космической системы Starship (архив)

Илон Маск заявил в субботу, 26 сентября, что примерно через неделю намерен запустить прототип космическй ракеты Starship, который разрабатывается его компанией SpaceX для полёта человека на Марс.

Он уточнил, что полёт ракеты Starship будет проходить в атмосфере Земли на высоте 15 километров. Ранее объявлялось о высоте 18 километров. В чём причина изменения параметров полёта, Маск пока не сообщил.

Илон Маск опубликовал фотографию части ракеты, на которой видно хвостовое оперение. "Носовой обтекатель и стабилизаторы - на следующей неделе", пообещал Маск.

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