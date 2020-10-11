Музыка на Свободе. Клезмер: оркестр для веселий и торжеств. Артемий Троицкий изучает еврейское музыкальное наследие
Музыка на Свободе. Повтор от 21 октября, 2017. Исполнители, работающие в стиле клезмер, это традиционная музыка восточноевропейских евреев. Рок-критик Артемий Троицкий изучает еврейское музыкальное наследие.
Другие материалы
-
-
-
-
-
13 сентября 2020
Щелчок в стиле ретро. Артемия Троицкого накрывает биг-бит
-
06 сентября 2020
Музыка на Свободе. Viva, Мексика! Артемий Троицкий слушает мариачи