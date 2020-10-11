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Музыка на Свободе
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Музыка на Свободе

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Музыка на Свободе. Клезмер: оркестр для веселий и торжеств. Артемий Троицкий изучает еврейское музыкальное наследие

Музыка на Свободе. Клезмер: оркестр для веселий и торжеств. Артемий Троицкий изучает еврейское музыкальное наследие
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Музыка на Свободе. Клезмер: оркестр для веселий и торжеств. Артемий Троицкий изучает еврейское музыкальное наследие

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Музыка на Свободе. Повтор от 21 октября, 2017. Исполнители, работающие в стиле клезмер, это традиционная музыка восточноевропейских евреев. Рок-критик Артемий Троицкий изучает еврейское музыкальное наследие.​

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