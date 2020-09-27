Обе стороны конфликта в Карабахе заявляют о гибели мирных жителей

Азербайджан и представители самопровозглашённого Нагорного Карабаха заявляют о жертвах среди гражданского населения в результате ожесточённых обстрелов 27 сентября.

В сообщении генпрокуратуры Азербайджана говорится о гибели 5 членов одной семьи в результате артиллерийского обстрела со стороны армянских военных в Нафталанском районе. Ранее сообщалось о 19 раненых жителях азербайджанских сёл. Официальная причина начала наступательных действий со стороны азербайджанских военных утром в воскресенье - обстрелы со стороны Нагорного Карабаха, который контролируют армянские силы.

Власти самопровозглашённого Нагорного Карабаха утверждают, что в результате обстрелов погибли двое мирных жителей, ранены более 30. По утверждениям армянской стороны, свыше 50 населенных пунктов, включая столицу региона Степанакерт, подверглись атакам азербайджанских беспилотников и артиллерии.

Армянская сторона также сообщила о потерях среди бойцов вооружённых формирований Нагорного Карабаха - утверждается, что 16 человек были убиты и около 100 ранены. Она же утверждает, что Азербайджан несёт большие потери. Азербайджанская сторона пока официально не сообщала о потерях.

По данным азербайджанских военных, им удалось в первые часы населения взять ряд населённых пунктов и высот, а также перерезать шоссе Варденис-Мардакерт. Армянская сторона это отрицает.

Наступление азербайджанских войск в Нагорном Карабахе началось утром в воскресенье – азербайджанское командование называет его "контрнаступлением", утверждая, что речь идёт об ответе на обстрелы со стороны армянских сил. Страны-посредники в мирном урегулировании в Карабахе, включая Россию, призывают к завершению боёв.

Нынешнее обострение конфликта - самое масштабное по меньшей мере с 2016 года.