Генсек ООН призвал к прекращению боёв в Нагорном Карабахе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе "незамедлительно прекратить боевые действия" и вернуться к переговорам. Об этом сообщил в воскресенье его представитель. В заявлении говорится, что Гутерриш намерен провести телефонные разговоры с лидерами Армении и Азербайджана, чтобы призвать их прекратить огонь.

Армения формально не является стороной конфликта в карабахском конфликте, однако она открыто поддерживает власти самопровозглашённой республики Нагорный Карабах, заявившей о своей независимости от Азербайджана.

27 сентября азербайджанское командование заявило о начале наступления по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе - как утверждается, в ответ на обстрелы. Весь день продолжались активные боевые действия. Обе стороны заявляют о гибели мирных жителей и о потерях среди военных.

Президент самопровозглашённого Нагорного Карабаха Араик Арутюнян вечером в воскресенье признал, что у армянской стороны "есть потерянные позиции, десятки жертв и раненых". В минобороны Армении при этом заявляют, что потери азербайджанской стороны составили до 200 военных. Азербайджан о своих потерях пока не сообщал.

Арутюнян обвинил Турцию во вмешательстве в конфликт, заявив, что азербайджанские силы используют "современное турецкое вооружение", в частности беспилотники.

Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее выразил поддержку Азербайджану, однако о намерении Анкары вступить в конфликт не говорил.

Помимо генсека ООН, к прекращению боёв призвали также страны, входящие в так называемую Минскую группу по урегулированию конфликта - Франция, Россия и США. Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн донёс эту позицию до глав МИД Азербайджана и Армении, поговорив с ними по телефону.

Азербайджан не контролирует населённый преимущественно армянами Нагорный Карабах, а также ряд прилегающих к нему районов, с начала 1990-х годов. С 1994 года конфликт был фактически заморожен, однако в последнее время режим прекращения огня нарушался всё чаще.