Лицом к событию. Сорвались с катушек

Власть в Хабаровске показала протестующим зубы. Жестокие избиения и задержания людей, отказавшихся убрать агитационные палатки. Первое применение сил ОМОНа против горожан. Первый знак, что терпение Кремля на исходе. В Беларуси силу используют с начала протестов. Сегодня белорусское МВД открыто пригрозило демонстрантам применением боевого оружия. Круглый стол Лукашенко с полит.заключенными - с одновременной угрозой стволами. Нервы сдают и в Кремле, и в Минске? Что дальше? В студии репортер штаба Навального Дмитрий Низовцев. На связи из Минска руководитель информационной службы Белорусской ассоциации журналистов Ольга Хвоин и адвокат нескольких белорусских полит.заключенных Антон Гашинский.
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