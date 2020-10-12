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Время Свободы

Время Свободы: Лукашенко в СИЗО, Беларусь в 9 августа

Время Свободы: Лукашенко в СИЗО, Беларусь в 9 августа
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Время Свободы: Лукашенко в СИЗО, Беларусь в 9 августа

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За встречей Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ в Минске, последовал жестокий разгон демонстраций***Какова судьба отчислений в накопительную часть пенсий россиян?*** Эмомали Рахмон избран президентом Таджикистана. В пятый раз

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