Время Свободы: Лукашенко в СИЗО, Беларусь в 9 августа

За встречей Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ в Минске, последовал жестокий разгон демонстраций***Какова судьба отчислений в накопительную часть пенсий россиян?*** Эмомали Рахмон избран президентом Таджикистана. В пятый раз
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