Время Свободы: Лукашенко в СИЗО, Беларусь в 9 августа

За встречей Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ в Минске, последовал жестокий разгон демонстраций***Какова судьба отчислений в накопительную часть пенсий россиян?*** Эмомали Рахмон избран президентом Таджикистана. В пятый раз