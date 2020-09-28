"У них всё схвачено". Как выселяют из домов, понадобившихся властям

Житель частного дома в поселении Десёновское в Новой Москве 22 сентября застрелил мать и покончил с собой. Дом оказался помехой строительству широкополосной трассы Середнево – Марьино – Десна, которая по плану должна пересечь посёлок, в котором жили погибшие. В предсмертной записке житель Новой Москвы сообщил, что его семья строила свой дом 30 лет, и он не в силах перенести трагедию. Судебные споры и обращения к властям вплоть до президента на план дорожного строительства не повлияли. В своей смерти он обвинил коррупционеров.

В Следственном комитете России подтвердили информацию о гибели двоих жителей частного дома в Новой Москве, сообщив о возбуждении уголовного дела об убийстве двух и более лиц.

Власти по закону имеют право изымать частную территорию под государственные или муниципальные нужды. Зачастую это сопровождается жалобами на принудительное выселение судебными приставами в неудобный район или с мизерными компенсациями. За неделю до трагедии в поселении Десёновское стало известно еще об одной жалобе из Новой Москвы: в деревне Рассказовка, где уже есть метро, местная жительница сообщила, что её с семьёй из пяти человек по решению суда выселяют из собственного дома с участком, выделив сумму, которую хватит лишь на покупку однокомнатной квартиры в том же районе. Через двор жительницы Рассказовки пройдёт магистраль. Аналогичные истории есть и в Московской области.

Дорога смерти

Съезд с Ярославского шоссе в сторону центра подмосковных Мытищ уже более пяти лет выглядит как дорога в никуда. Эстакада часто мелькает на любительских снимках с дронов: едва преодолев шоссе, она обрывается в воздухе.

Раньше этому было вполне резонное объяснение: дорога упиралась в жилой трёхэтажный дом. С лёгкой руки журналистов "МК" его до сих пор иногда называют "домом-смертником": власти долго не могли договориться с собственниками о сумме компенсации. По мнению жителей, она была куда ниже рыночной стоимости дома с участком.

Четыре года назад "дом-смертник" снесли, а проект дороги с Ярославки так и остался висеть в воздухе. Региональные власти вернулись к нему в 2018 году. Уже к концу 2021 года в Дирекции дорожного строительства при Министерстве транспорта Подмосковья планируют открыть движение по путепроводу. Но на пути дороги между Ярославским шоссе и центром Мытищ – зелёная зона, автозаправка и несколько жилых домов. Их снос возобновился.

"Они хотят уничтожить мою биографию, мой дом родительский, грозятся оставить одни головешки, а меня сделать бомжом!" – в сердцах заявляет житель Мытищ Николай Тушев. Его дом не мешает путепроводу до центра, но именно на территории его участка планируют построить съезд с главной дороги. А значит, земля подлежит изъятию.

"Это моё конституционное право"

Семья Тушевых живёт на этом участке ровно 100 лет. Это по официальным документам. Николай Тушев рассказывает, что его прабабушка поселилась здесь ещё до революции: в бумагах территория участка даже была описана в аршинах и саженях. Здесь родился дед-фронтовик, погибший в 1944 году. Здесь сам Николай провёл всю жизнь. Он инвалид, почти не выходит из дома из-за состояния здоровья и живёт на социальную пенсию: жалуется, что она как минимум вдвое меньше московской, хотя до МКАД от его дома меньше трёх километров. В доме – отопление, водопровод и канализация. Во дворе растут георгины разных сортов и пышные деревья. Это сделано специально, обращает внимание Тушев, чтобы соседство с мегаполисом не ощущалось. На его участке не видны многоэтажки: этот район неподалёку от железнодорожной станции Тайнинской с конца XIX века славился как дачный посёлок.

– Наш дом пережил всё: войну, революцию, коллективизацию, советское и постсоветское время, но сейчас над домом нависла угроза, – сокрушается Николай Тушев. – Я ни в каком жилье не нуждаюсь и не собираюсь предавать родительский дом! Мне их деньги не нужны. Это моё конституционное право по 27-й статье – жить, где я хочу. Мне очень нравится мой дом и мой участок. Мне не надо ничего от этого государства!

В марте этого года власти снесли соседний дом, задев забор участка Тушева. Он опасался, что в тот момент экскаваторы заедут и к нему, ведь уже несколько месяцев его калитку заклеивали объявлениями о грядущем сносе, телефон обрывали неизвестные с предложением юридической помощи в связи с изъятием дома и участка. Вокруг участка началась вырубка деревьев. Рабочие сообщили Тушеву, что это подготовительные работы перед возведением путепровода. По словам жителя Мытищ, рабочие задели и особо охраняемую природную территорию национального парка "Лосиный остров". Это ему в ответ на запрос подтвердили в дирекции парка, сообщив о вынесенном предупреждении в адрес Дирекции дорожного строительства.

Административный ресурс

Дом Николая Тушева по праву бессрочной аренды принадлежал его отцу, более 30 лет прослужившему в вооружённых силах. Но со вступлением в наследство возникли проблемы: власти не стали исполнять завещание:

– Администрация отказалась принимать завещание моего отца, – вспоминает Николай Тушев. – Сослались на отсутствие кадастрового номера участка. Я свой дом хотел поставить на учёт гораздо раньше. Мы взяли кадастровый номер как ранее учтённый, пошли с этим в суд. Он принял решение: однозначно оформить участок и заключить такой же договор, какой был заключён с отцом.

Администрация медлила с ответом и в итоге отказала в регистрации, не исполнив решение суда. Причём в это время уже было известно о планах властей по сносу дома. По словам Николая Тушева, у него изымают не поставленную на кадастровый учёт землю, которую чиновники сами и не зарегистрировали: участок, мол, семье и не принадлежал никогда.

Последней каплей стал звонок 23 сентября: собеседник, как рассказывает Тушев, не назвал имени:

– Человек начал мне угрожать, что он снесёт мой забор в ближайшее время, разорит участок, сделает так, что его растащат мародёры. Он потребовал от меня, чтобы я начал каким им надо образом и в сроки оформлять наследство. Говорил, что я в любом случае здесь жить не буду: они меня снесут, вызовут сюда полицию и ЧОП, а меня могут покалечить, объяснял, как мне будет плохо, когда разберут забор, и возможно, что все кончится летальным исходом. А куда-либо обращаться бесполезно: у них "всё схвачено", административный ресурс, – рассказывает Николай Тушев.

Заявлять о случившемся в полицию житель Мытищ не стал: говорит, что после неисполнения решения суда по кадастровому учёту у него нет надежды на то, что заявлению будет дан ход. Он готов на один-единственный компромисс с властями: чтобы его оставили в покое. Никакая компенсация не восполнит ему утрату дома, где жили четыре поколения его семьи. Да и цену по законам рынка устанавливает продавец, и её не может навязывать покупатель, подчеркивает Тушев.

В Дирекции дорожного строительства с недоумением выслушали рассказ об угрозах и прокомментировать конфликт с Тушевым отказались, предложив направить официальный запрос. Оперативный ответ на него в редакцию Радио Свобода пока не поступил.