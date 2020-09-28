Задержан сын бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко

В Иркутске по делу о мошенничестве в особо крупном размере задержан депутат заксобрания области Андрей Левченко - сын бывшего главы региона Сергея Левченко. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

В доме и на работе Левченко, а также у его отца прошли обыски. По версии следствия, депутат причастен к хищению более 185 миллионов рублей из регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По данному уголовному делу в 2019 году было предъявлено обвинение директору компании "Звезда" Олегу Хамуляку.

Следствие считает, что в октябре 2017 года предприниматель с помощью подложных документов выиграл контракт на ремонт и замену лифтов в Иркутске. Хамуляк вместе с Левченко заключил договор с зарубежной компанией на поставку в Иркутск необходимого оборудования на сумму более 167 миллионов рублей. После чего они создали ещё одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена до 319 миллионов рублей. В дальнейшем в Фонд капитального ремонта регулярно предоставлялись отчеты, содержащие заведомо завышенную сумму.