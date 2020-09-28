"Это не насовсем". Светлана Алексиевич улетела в Германию

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе, член президиума оппозиционного Координационного совета Светлана Алексиевич в понедельник вылетела из Минска в Германию. Её отъезд подтвердила Tut.by помощница Алексиевич. Она подчеркнула, что писательница не уехала из страны "насовсем": "Ничего подобного, она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду".

Алексиевич поддержала акции протеста в Беларуси против Александра Лукашенко и полицейского насилия, а затем вошла в состав президиума Координационного совета, созданного представителями оппозиции и гражданского общества для переговоров с властями об уходе Лукашенко и проведении новых президентских выборов. Власти начали репрессии против членов Координационного совета. В какой-то момент Алексиевич оставалась единственным членом президиума, который оставался в Беларуси на свободе - несколько человек были арестованы, другие вынуждены покинуть страну. Сейчас из президиума совета на свободе остаётся член стачкома МТЗ Сергей Дылевский, который отбыл административный арест.

Помощница Алексиевич подчеркнула, что отъезд не связан с угрозой репрессий в отношении писательницы. Алексиевич давно планировала поездку, однако не могла её осуществить по состоянию здоровья - сказала помощница. Сроки возвращения писательницы в Беларусь не называются.

Ранее по факту создания Координационного совета возбудили уголовное дело. Алексиевич была вызвана на допрос. Однако о том, чтобы дело было возбуждено против её лично, не сообщалось.

Светлане Алексиевич 72 года, Нобелевскую премию она получила в 2015 году, став первым белорусским и шестым русскоязычным лауреатом премии по литературе.

Координационный совет был создан по инициативе Светланы Тихановской - соперницы Лукашенко по президентским выборам. Протесты против объявленной победы Лукашенко в Беларуси продолжаются уже 50 дней. Накануне на протест в Минске вновь вышли около 100 тысяч человек.