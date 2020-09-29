Жертвами коронавируса в мире стали более миллиона человек

Число умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило миллион человек. Об этом в понедельник сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который следит за статистикой пандемии.

Данные основываются на сообщениях национальных правительств, которые, в свою очередь, основываются на различных методиках учёта умерших, поэтому речь идёт не о точных цифрах, а о приблизительном подсчёте.

Первыми умершими от новой коронавирусной инфекции в январе стали жители Китая, где в конце 2019 года были зафиксированы первые случаи нового заболевания. В Европе первая смерть была зафиксирована в середине февраля во Франции. В начале марта начался резкий рост числа смертей в Италии, затем в Испании, США и других странах. С апреля от коронавирусной инфекции в мире ежедневно умирают несколько тысяч человек.

При этом летальность в разных странах неравномерна - если в Италии и Великобритании умерли более 10 процентов от числа инфицированных, то, например, в Сингапуре и Израиле этот показатель - менее одного процента. Это может быть связано как с особенностями тестирования и статистического учёта, так и со структурой заболевших - смертность резко возрастает с увеличением возраста инфицированных.

В абсолютных цифрах, больше всего умерших от COVID-19 в США - более 204 тысяч, или пятая часть всех умерших в мире. В Бразилии жертвами коронавируса стали более 140 тысяч человек, в Индии более 90 тысяч. Из европейских стран на первом месте Великобритания - более 42 тысяч умерших.

В России, по официальным данным, более 20 тысяч умерших от COVID-19. В эту статистику включаются только люди, у которых коронавирусная инфекция была признана главной причиной смерти. Если же учитывать всех умерших, которые были инфицированы коронавирусом, но причиной смерти которых считают другую болезнь, жертв коронавируса будет существенно больше - это подтверждается данными Росстата.

Всего в мире на 28 сентября более 33 миллионов человек были инфицированы коронавирусом, из них более миллиона умерли и почти 25 миллионов выздоровели.

Многие страны, включая Россию, весной вводили карантинные меры, чтобы сдержать распространение инфекции. Летом во многих странах они были смягчены. Осенью в странах Европы, а в последние недели и в России, вновь начался резкий рост числа инфицированных. Власти вводят новые ограничения - обязывают людей носить маски, ограничивают собрания. Общенациональный карантин во второй раз был введён в Израиле.