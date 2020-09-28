Карабахский конфликт: бои продолжаются. ВИДЕО

В понедельник, 28 сентября, бои в Нагорном Карабахе продолжались с прежней интенсивностью. Обе стороны активно применяют артиллерию, танки, другую тяжелую технику и авиацию.



Как отмечает РБК, телефонные переговоры с представителями противоборствующих сторон, а также с властями Турции, которые провели в воскресенье российский президент Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров, пока на ход конфликта не повлияли.