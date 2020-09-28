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Карабахский конфликт: бои продолжаются. ВИДЕО

Нагорный Карабах, 27 сентября 2020

В понедельник, 28 сентября, бои в Нагорном Карабахе продолжались с прежней интенсивностью. Обе стороны активно применяют артиллерию, танки, другую тяжелую технику и авиацию.

Как отмечает РБК, телефонные переговоры с представителями противоборствующих сторон, а также с властями Турции, которые провели в воскресенье российский президент Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров, пока на ход конфликта не повлияли.

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