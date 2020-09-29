Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации конфликта в Карабахе

Стороны конфликта в самопровозглашённом Нагорном Карабахе обвиняют друг друга в эскалации обстановки. Баку утверждает, что армянская армия начала наступление, которое военным Азербайджана удалось отбить. Ереван, сообщает, что армянская армия отразила атаки противника. Кроме того, Армения пригрозила применить в регионе оружие с широким радиусом поражения.

Армения заявляет, что в результате удара по городу Гардут погиб мирный житель, еще три человека получили ранения. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что за два дня после обострения конфликта погибли 84 военных. Информацию о десятках жертв со своей стороны подтвердили в Минобороны Азербайджана.

В обеих странах объявлено военное положение и мобилизация. Правительство Армении ограничило выезд за границу всех мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

На фоне обострения конфликта азербайджанские власти заблокировали популярные соцсети и мессенджеры. Министерство связи страны ранее заявило, что ограничения помогут предотвратить провокации со стороны Армении. Азербайджанские пользователи сообщают, что соцсети и мессенджеры доступны через VPN.

Спор о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха ведётся с советских времён. Азербайджан не контролирует регион, который населён преимущественно армянами, с начала 1990-х годов. Тогда в ходе вооруженного конфликта погибли не менее 30 тысяч человек и сотни тысяч стали беженцами. Нынешнее обострение конфликта – самое масштабное по меньшей мере с 2016 года.

Страны-посредники в мирном урегулировании в Карабахе, включая Россию и США, призывают к завершению боёв. С таким же призывом к Баку и Еревану обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.