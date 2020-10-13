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Лицом к событию. Вирус снова пришел: за рейтингом Путина?

Лицом к событию. Вирус снова пришел: за рейтингом Путина?
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Лицом к событию. Вирус снова пришел: за рейтингом Путина?

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Может ли "вторая волна" пандемии разрушить стабильность режима Путина? Обсуждают политик Владимир Милов, политолог Александр Морозов. Интервью доктора медицинских наук Василия Власова. Ведет передачу Михаил Соколов.

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