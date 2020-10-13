Может ли "вторая волна" пандемии разрушить стабильность режима Путина? Обсуждают политик Владимир Милов, политолог Александр Морозов. Интервью доктора медицинских наук Василия Власова. Ведет передачу Михаил Соколов.
Другие материалы
-
13 октября 2020
Лицом к событию. Вирус снова пришел: за рейтингом Путина?
-
12 октября 2020
Лицом к событию. Сорвались с катушек
-
09 октября 2020
Лицом к событию. Дуга нестабильности у границ России
-
-
07 октября 2020
Лицом к событию. Путин в круге рисков
-
06 октября 2020
Лицом к событию. Кремль и эмигранты: приручить или прикончить