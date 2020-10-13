Время Свободы: Хабаровск: "Люди станут злее, люди это не простят"
В Минске прошел Марш пенсионеров, его участники дали жесткий отпор силовикам, пытавшимся произвести задержания***После разгона очередной акции в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске возбуждены уголовные дела в отношении ее участников***Рассекречены документы, касающиеся массовых репрессий в Подкарпатской Руси после ее передачи Чехословакией Советскому Союзу в 1945 году
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