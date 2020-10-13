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Время Свободы: Хабаровск: "Люди станут злее, люди это не простят"

Время Свободы: Хабаровск: "Люди станут злее, люди это не простят"
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Время Свободы: Хабаровск: "Люди станут злее, люди это не простят"

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В Минске прошел Марш пенсионеров, его участники дали жесткий отпор силовикам, пытавшимся произвести задержания***После разгона очередной акции в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске возбуждены уголовные дела в отношении ее участников***Рассекречены документы, касающиеся массовых репрессий в Подкарпатской Руси после ее передачи Чехословакией Советскому Союзу в 1945 году

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