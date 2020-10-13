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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Новое лицо украинской армии

Дороги к свободе. Новое лицо украинской армии
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Дороги к свободе. Новое лицо украинской армии

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0:00 0:27:30 0:00

Как изменилась за последние годы украинская армия? Каковы перспективы евроатлантической интеграции страны? В студии генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины Михаил Забродский и заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

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