Дороги к свободе. Новое лицо украинской армии

Как изменилась за последние годы украинская армия? Каковы перспективы евроатлантической интеграции страны? В студии генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины Михаил Забродский и заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.