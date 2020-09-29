В школах Москвы объявили двухнедельные каникулы из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о двухнедельных каникулах в столичных школах с 5 по 18 октября из-за увеличившегося количества случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщается на сайте мэра города.

Обычно осенние каникулы в российских школах длятся одну неделю. "По рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель," - говорится в заявлении Собянина. Дистанционных уроков в это время проводится не будет. Также на две недели приостановят работу учреждения дополнительного образования. Детские сады будут работать в обычном графике.

Собянин призвал родителей объяснить детям, что во время каникул лучше оставаться дома или на даче, а гулять желательно в ближайшем парке или во дворе. "На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно – это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее," - говорится в на сайте мэра.

25 сентября власти Москвы официально обратились к людям старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями и беременным с призывом не выходить из дома без крайней необходимости, то есть фактически возобновить "режим самоизоляции", подобный тому, что был весной. Собянин пообещал, что пенсионеров не будут штрафовать за выход из дома. Кроме того, сотрудникам крупных предприятий рекомендовано работать удалённо. В Москве также действует масочный режим в магазинах и общественном транспорте.