Кремль отнял у владельцев доменную зону "Советский Cоюз"

Россия получила права на управление национальной доменной зоной .su, созданной для Советского Союза. Ей больше 20 лет управлял Фонд развития Интернет. Перед передачей прав один из совладельцев фонда был арестован, директору фонда угрожали уголовным делом. Об этом пишет "Медуза".

Доменная зона .su была зарегистрирована в 1990 году для сайтов Советского Союза, но существует и после развала страны. Сейчас в ней зарегистрированы более ста тысяч сайтов. Управлением доменом занимался частный фонд, но, согласно вступившему в ноябре 2019 года закону о суверенном Рунете, домен стал частью "национальной доменной зоны", а координацию его работы должна осуществлять организация, одним из учредителей которой является Российская Федерация.

ФРИ передал управление зоной некоммерческой организации РосНИИРОС, учредитель которой – Курчатовский институт. Совладелец ФРИ Алексей Шкиттин сообщил, что просьба отдать права на домен Советского Союза поступила непосредственно от Администрации президента России. Директору ФРИ Галине Солдатовой угрожали уголовным преследованием, сообщает "Медуза". Её муж и совладелец фонда, один из "отцов Рунета" Алексей Солдатов в 2019 году был отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве. 28 сентября, вскоре после передачи доменной зоны государству, он был освобождён под подписку о невыезде. В РосНИИРОС не ответили за вопросы "Медузы".