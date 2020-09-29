Прокуратура просит ужесточить наказание по делу "Нового величия"

Прокуратура России обжаловала приговор по делу "Нового величия". Ведомство не согласно с наказанием для осуждённых и сочло его "чрезмерно мягким". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Люблинского суда Москвы.

В августе этого года Люблинский суд Москвы приговорил семерых обвиняемых по делу "Нового величия" к условным и реальным срокам заключения. Их признали виновными в создании экстремистского сообщества. Руслан Костыленков был приговорён к 7 годам лишения свободы, Пётр Карамзин – к 6,5, а Вячеслав Крюков – к 6 годам. Дмитрию Полетаеву суд назначил 6 лет условного срока, Максиму Рощину – 6,5 лет условно, Марии Дубовик и Анне Павликовой – 6 лет и 4 года условно соответственно. Кроме того, осуждённым на срок от 1 до 5 лет запретили вести публичные страницы и писать комментарии в интернете.

Общественное движение "Матери против политических репрессий" потребовало отменить приговор. Участники движения считают, что дело "Нового величия" является "провокацией спецслужб" и "одним из самых грязных уголовных дел в истории России".