Матери политзаключённых потребовали отменить приговор "Новому величию"

Общественное движение "Матери против политических репрессий" потребовало отменить приговор по делу так называемого экстремистского сообщества "Новое величие". Соответствующее заявление было опубликовано в воскресенье на сайте движения.
В тексте дело "Нового величия" названо "провокацией спецслужб" и "одним из самых грязных уголовных дел в истории России", а сроки, которые получили обвиняемые, – "варварскими" и "немыслимыми".
Матери также потребовали привлечь к уголовной ответственности Раду Зелинского, на показаниях которого было построено обвинение. Он назван "бессовестным провокатором и садистом, по злому умыслу которого невиновные сейчас находятся за решёткой".
В беседе с изданием "Коммерсант" мать Анны Павликовой, одной из осуждённых по делу "Нового величия", рассказала, что в движении планировали провести в Москве "Марш матерей" против обвинительного приговора, но в итоге от этой идеи отказались "в связи с угрозой коронавируса и возможными задержаниями участников".
- 6 августа Люблинский суд Москвы приговорил семерых обвиняемых по делу "Нового величия" к условным и реальным срокам заключения, признав их виновными в создании экстремистского сообщества. Руслан Костыленков был приговорён к 7 годам лишения свободы, Пётр Карамзин – к 6,5 и Вячеслав Крюков – к 6 годам. Дмитрию Полетаеву суд назначил 6 лет условного срока, Максиму Рощину – 6,5 лет условно, Марии Дубовик и Анне Павликовой – 6 лет и 4 года условно соответственно. Кроме того, осуждённым на срок от 1 до 5 лет запретили вести публичные страницы и писать комментарии в интернете.
- Уголовное дело в отношении "Нового величия" возбудили в марте 2018 года. По версии следствия, семеро молодых людей, младшей из которых было 19 лет, а старшему – 33 года, создали экстремистское сообщество и готовили государственный переворот. Адвокаты подсудимых доказывали, что уголовное дело – результат провокации сотрудников правоохранительных органов, а самого сообщества "Новое величие" никогда не существовало.
- Движение "Матери против политических репрессий" было создано в ноябре прошлого года, когда родные обвиняемых по нескольким уголовным делам вышли с пикетами к зданию администрации президента России в Москве. Актив движения составили Юлия Виноградова, мать обвиняемой по делу "Нового величия" Анны Павликовой, Наталья Конон, мать уже бывшего обвиняемого по "московскому делу" Даниила Конона, и Влада Русина, жена экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, находящегося в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Позднее к ним присоединились родственники осуждённых по делам "Сети", мусульманской организации "Хизб ут-Тахрир" и движения "Артподготовка".
- "Матери" неоднократно обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в уголовных делах, которые они считают сфабрикованными, выходили на многочисленные одиночные пикеты и акции, объявляли голодовки, но так и не были услышаны. Участники движения говорят, что "отчаянно и безуспешно пытаются выйти на диалог с властями".
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