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Матери политзаключённых потребовали отменить приговор "Новому величию"

Рассмотрение апелляции на арест обвиняемых по делу "Нового величия", архивное фото

Общественное движение "Матери против политических репрессий" потребовало отменить приговор по делу так называемого экстремистского сообщества "Новое величие". Соответствующее заявление было опубликовано в воскресенье на сайте движения.

В тексте дело "Нового величия" названо "провокацией спецслужб" и "одним из самых грязных уголовных дел в истории России", а сроки, которые получили обвиняемые, – "варварскими" и "немыслимыми".

Матери также потребовали привлечь к уголовной ответственности Раду Зелинского, на показаниях которого было построено обвинение. Он назван "бессовестным провокатором и садистом, по злому умыслу которого невиновные сейчас находятся за решёткой".

В беседе с изданием "Коммерсант" мать Анны Павликовой, одной из осуждённых по делу "Нового величия", рассказала, что в движении планировали провести в Москве "Марш матерей" против обвинительного приговора, но в итоге от этой идеи отказались "в связи с угрозой коронавируса и возможными задержаниями участников".

  • 6 августа Люблинский суд Москвы приговорил семерых обвиняемых по делу "Нового величия" к условным и реальным срокам заключения, признав их виновными в создании экстремистского сообщества. Руслан Костыленков был приговорён к 7 годам лишения свободы, Пётр Карамзин – к 6,5 и Вячеслав Крюков – к 6 годам. Дмитрию Полетаеву суд назначил 6 лет условного срока, Максиму Рощину – 6,5 лет условно, Марии Дубовик и Анне Павликовой – 6 лет и 4 года условно соответственно. Кроме того, осуждённым на срок от 1 до 5 лет запретили вести публичные страницы и писать комментарии в интернете.
  • Уголовное дело в отношении "Нового величия" возбудили в марте 2018 года. По версии следствия, семеро молодых людей, младшей из которых было 19 лет, а старшему – 33 года, создали экстремистское сообщество и готовили государственный переворот. Адвокаты подсудимых доказывали, что уголовное дело – результат провокации сотрудников правоохранительных органов, а самого сообщества "Новое величие" никогда не существовало.
  • Движение "Матери против политических репрессий" было создано в ноябре прошлого года, когда родные обвиняемых по нескольким уголовным делам вышли с пикетами к зданию администрации президента России в Москве. Актив движения составили Юлия Виноградова, мать обвиняемой по делу "Нового величия" Анны Павликовой, Наталья Конон, мать уже бывшего обвиняемого по "московскому делу" Даниила Конона, и Влада Русина, жена экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, находящегося в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Позднее к ним присоединились родственники осуждённых по делам "Сети", мусульманской организации "Хизб ут-Тахрир" и движения "Артподготовка".
  • "Матери" неоднократно обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в уголовных делах, которые они считают сфабрикованными, выходили на многочисленные одиночные пикеты и акции, объявляли голодовки, но так и не были услышаны. Участники движения говорят, что "отчаянно и безуспешно пытаются выйти на диалог с властями".

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