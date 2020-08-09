Матери политзаключённых потребовали отменить приговор "Новому величию"

Общественное движение "Матери против политических репрессий" потребовало отменить приговор по делу так называемого экстремистского сообщества "Новое величие". Соответствующее заявление было опубликовано в воскресенье на сайте движения.

В тексте дело "Нового величия" названо "провокацией спецслужб" и "одним из самых грязных уголовных дел в истории России", а сроки, которые получили обвиняемые, – "варварскими" и "немыслимыми".

Матери также потребовали привлечь к уголовной ответственности Раду Зелинского, на показаниях которого было построено обвинение. Он назван "бессовестным провокатором и садистом, по злому умыслу которого невиновные сейчас находятся за решёткой".

В беседе с изданием "Коммерсант" мать Анны Павликовой, одной из осуждённых по делу "Нового величия", рассказала, что в движении планировали провести в Москве "Марш матерей" против обвинительного приговора, но в итоге от этой идеи отказались "в связи с угрозой коронавируса и возможными задержаниями участников".