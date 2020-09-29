Керченская переправа и порт "Крым" прекратили работу

Керченская паромная переправа между аннексированным Крымом и Краснодарским краем России остановила работу через 46 лет после открытия. Закрыт будет и обслуживающий её порт "Крым". Об этом сообщает Крым.Реалии.

Регулярное паромное сообщение через Керченский пролив было открыто в 1954 году. В нём исчезла необходимость, после того как российские власти построили мост через Керченский пролив.

Порт и переправу обслуживало около 300 сотрудников, большинство из которых потеряет работу после остановки рейсов, сообщил оператор переправы. Ранее руководство предприятия "Крымские морские порты" сообщило о массовых увольнениях около 400 человек из-за сокращения грузопотока в портах аннексированного полуострова, официально закрытых украинскими властями.