"Метафора путинской эпохи". Эксперты США об открытии Керченского моста

Керченский мост – символический для Владимира Путина проект, который вкупе с успешным проведением чемпионата мира по футболу поможет ему поддержать свою популярность в стране, по крайней мере, в обозримом будущем. Шумный пуск сооружения сомнительной экономической ценности подчеркнул проблемы России Владимира Путина. Так американские эксперты комментируют торжественное открытие моста через Керченский пролив.

"Путин открывает мост в Крым, утверждая российский контроль над соседом", – пишет газета New York Times. Именно этот аспект выделили и официальные американские представители, подвергнув Кремль критике за незаконные действия. "Мост является не только попыткой укрепить незаконный захват и оккупацию Крыма, он также создает препятствие судоходству, ограничивая размеры судов, проходящих по Керченскому проливу на пути к украинским территориальным водам в Азовском море. Мы призываем Россию не препятствовать судоходству", – заявил госсекретарь США Майк Помпео. Представители Европейского союза назвали открытие моста еще одним нарушением суверенитета и целостности Украины, а Великобритания предупредила, что этот шаг Кремля гарантирует сохранение жестких санкций против Москвы.

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Россия находится на 94-м месте в рейтинге качества транспортной инфраструктуры Всемирного банка, сразу за Тунисом

Многие американские средства массовой информации, впрочем, делают акцент на иных сторонах этой истории. "Метафорой путинской эпохи" и символом международной изоляции России называет Керченский мост телекомпания CNN. Она напоминает о том, что семь компаний, сооружающих мост, в том числе, компании друга Путина Аркадия Ротенберга стали объектами международных санкций. Торжествующие заявления участников церемонии и самого Владимира Путина свидетельствуют о существовании в России системы политического и экономического патронажа, в центре которой находится Путин, пишет Washington Post. В рамках этой системы преуспевают те, кто способен монетизировать свою близость к лидеру. Создавая дорогостоящий символ, Кремль оставляет за пределами внимания прискорбную ситуацию с российскими дорогами и мостами. Россия находится на 94-м месте в рейтинге качества транспортной инфраструктуры Всемирного банка, сразу за Тунисом, напоминает газета.

Новый мост представляет собой прежде всего символическую ценность для Владимира Путина, в то время, как его экономическая выгода остается очень сомнительной, считает Уилльям Померанц, заместитель директора Вильсоновского центра в Вашингтоне.

Мост обошелся в гораздо большую сумму, чем официально заявляется

– Это глубоко символичное событие для России, поскольку отныне у Крыма и России появилось сухопутное сообщение и, можно, сказать, прорвана изоляция полуострова, и это, конечно, достижение для Путина, – поясняет эксперт. – Принесет ли этот проект экономическую выгоду, вопрос очень сложный. Можно предположить, что мост обошелся в гораздо большую сумму, чем официально заявляется (По официальным данным, строительство Крымского моста обошлось почти в 228 миллиардов рублей, средства выделялись по федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года". Он стал самым дорогим подобным сооружением в Европе и входит в пятерку самых дорогих мостов мира (наряду с мостами Бей-Бридж в Калифорнии, путепроводом через залив Цзяочжоу в Китае и мостом Большой Бельт в Дании – РС). Есть большие сомнения, что он обеспечит приток туристов в Крым. Захотят ли россияне оправиться поездом в Крым, когда появится такая возможность, я не знаю. Можно лишь предположить, что если этот мегапроект когда-нибудь окупится, то это будет еще очень нескоро.

– А как вы относитесь к прогнозам и надеждам на то, что этот мост даст толчок взрывному развитию экономики Крыма?

– Это смехотворно. У Путина нет средств, чтобы создать экономику в Крыму. Как мы помним, он потратил 50 миллиардов долларов для того, чтобы превратить Сочи в курорт мирового класса. У него больше нет подобных ресурсов, чтобы устроить нечто подобное в Крыму.

– Что означает тот факт, что мост был построен, несмотря на западные санкции? Свидетельствует ли это об их неэффективности?

– Строительство моста финансировалось российским государством, которое попросту выделило деньги господину Ротенбергу. За эти средства он явно оказался способным найти подрядчиков, которые были готовы взять на себя и риски вести работы, несмотря на санкции. Впрочем, не будем забывать, что в Нидерландах идет расследование в отношении нескольких фирм, которые, возможно, оказали очень значительную помощь в сооружении моста в нарушение санкций. До завершения этого расследования невозможно сказать, действовали ли эти фирмы незаконно, должны ли они были соблюдать санкции.

– Как Кремль оказался способным позволить себе эти крайне дорогостоящие проекты: Керченский мост, мост на остров Русский, который, по сути, мост в никуда? И все это на фоне санкций, на фоне не столь давних прогнозов, что скоро иссякнут средства, отложенные правительством на черный день?

Путин резко ужал государственный бюджет, который составлен из расчета стоимости нефти в 40 долларов за баррель

– Путин смог себе их позволить, потому что у него не было политического соперника на горизонте, который бы мог превратить эти расходы в серьезную для него проблему. И если он смог тратить подобные суммы два года назад, когда цены нефти колебались между 30 и 40 долларами за баррель, то сегодня, когда они поднялись выше 70-ти, у него гораздо больше возможностей для новых расходов, особенно, учитывая, что американские санкции против Ирана могут привести к еще большему подъему цен нефти. При этом Путин резко ужал государственный бюджет, который составлен из расчета стоимости нефти в 40 долларов за баррель. Поэтому, если он не захочет пустить эти внезапно появившиеся средства на увеличение военных расходов, то он вполне может направить их на осуществление грандиозных проектов. Я думаю, будущим серьезным испытанием станет проведение чемпионата мира по футболу, на организацию которого израсходованы миллиарды долларов, который очень важен для поддержания престижа Путина. Если чемпионат пройдет не очень гладко или провалится, то обо всей этой символике, связанной с мостом, очень скоро забудут, – говорит Уилльям Померанц.