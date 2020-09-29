200 млн женщин прошли через калечащие операции

200 миллионов девочек и женщин в мире прошли через калечащие операции на половых органах. Об этом заявила Флавия Мванговия, представитель глобальной инициативы Equality Now во время выступления на онлайн-конференции по проблемам калечащих операций.

По словам эксперта, статистику представили только 32 страны. 92 страны в мире, включая Россию, подтверждают проведение операций на женских половых органах, но не предоставляют данных о числе прооперированных. Только в 51 стране мира есть законодательство, ограничивающее подобные практики.

В России о проблемах операций на половых органах у девочек и женщин стали говорить в 2016 году. Тогда вышел первый отчёт группы "Правовая инициатива", в котором говорилось о проведении женского обрезания на Северном Кавказе. По данным правозащитников, ежегодно в регионе проводится более 1200 операций на половых органах у девочек до трёх лет.

Актуальной тема вновь стала в мае 2020 года, когда к адвокатам "Правовой инициативы" обратилась мать 9-летней девочки из Ингушетии. Она сообщила, что ребёнку сделали обрезание в клинике "Айболит" в Магасе в присутствии отца и мачехи.

В больнице была проведена проверка, но уголовное дело так и не было возбуждено. Следствие объяснило отказ "отсутствием события преступления". Адвокаты настаивают, что проверка была проведена с запозданием и недолжным образом. Юрист "Правовой инициативы" Татьяна Саввина считает, что действия в отношении ребёнка можно расценивать как пытку.

В "Айболите" обвинения в проведении обрезания отвергли.