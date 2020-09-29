Дональд Трамп и Джо Байден проведут первые предвыборные дебаты

Президент-республиканец Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок, и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден проведут во вторник первые дебаты – за пять недель до выборов 3 ноября.

Как отмечает "Голос Америки", это будет первая из трёх запланированных личных встреч кандидатов – до основного дня голосования. Планируется, что дикуссия продлится полтора часа, и следить за ней, по некоторым оценкам, будут около 100 миллионов американцев.

Журналист телеканала Fox News Крис Уоллес, ведущий дебатов, рассказал, что они будут поделены на шесть 15-минутных сегментов, каждый из которых посвящен одной из шести тем. В числе этих тем – достижения кандидатов, эпидемия коронавируса, жертвами которой в США стали более 200 тысяч человек, а миллионы потеряли рабочие места. Также будет обсуждаться выдвижение Трампом консервативного юриста Эми Кони Барретт на должность судьи Верховного суда, состояние американской экономики на фоне пандемии, соблюдение норм выборного законодательства и продолжающиеся в стране выступления против расового неравенства.

На дебатах могут быть затронуты и сведения о невыплате Трампом федерального подоходного налога. На днях газета The New York Times написала, что Трамп заплатил лишь 750 долларов налогов в 2016 и 2017 годах, а за 10 из 15-ти предыдущих лет лет никаких выплат от него не было. Кандидат-республиканец назвал публикацию "абсолютно фейковыми новостями".

Джо Байден стабильно опережает Дональда Трампа по общенациональным опросам общественного мнения, передаёт Reuters. Однако в так называемых колеблющихся штатах, которые будут определять исход выборов, разрыв между кандидатами сейчас заметно меньше.

Reuters также отмечает, что в ходе предварительного голосования свой выбор сделали уже более миллиона американских избирателей.