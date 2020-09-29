Белорусский портал Tut.By на три месяца лишили статуса СМИ

Министерство информации Беларуси объявило о приостановке выпуска сетевого издания Tut.By сроком на три месяца, начиная с 1 октября.

Приказ подписал глава ведомства Игорь Луцкой. Решение означает, что с начала следующего месяца Tut.By утратит статус СМИ. В самом издании уже заявили, что по-прежнему будут работать как интернет-ресурс, несмотря на утрату статуса средства массовой информации.

Tut.By отмечает, что регистрация интернет-ресурсов в качестве сетевых изданий в Беларуси носит добровольный характер. Статус СМИ дает некоторые преимущества, в частности, возможность на законных основаниях присутствовать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию. Однако TUT.BY был зарегистрирован как СМИ лишь в январе прошлого года, а до этого - с момента основания в 2000 году - портал работал без указанного статуса.

Независимый портал Tut.By активно освещал ход последней президентской кампании в Беларуси и массовые протесты с требованием пересмотра итогов выборов, которые многие в Беларуси называют сфальсифицированными в пользу Лукашенко. Tut.By ежедневно публикует инфомацию о продолжающихся выступлениях противников Лукашенко и жестких задержаниях активистов.

С 7 августа издание получило четыре предупреждения о нарушении закона о СМИ. Это даёт Мининформу право подать в суд иск о прекращении выпуска издания. Такой иск был направлен в Экономический суд Минска. Первое заседание назначено на 8 октября, передаёт "Интерфакс".