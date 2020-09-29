На МКС обнаружили место утечки воздуха в российском модуле

На Международной космической станции (МКС) обнаружили место утечки воздуха.

Как заверили в "Роскосмосе", опасности для жизни и здоровья экипажа сложившаяся ситуация не представляет, также нет препятствий для продолжения полёта МКС в пилотируемом режиме.

Место утечки локализовано в российском модуле "Звезда", где находится рабочая аппаратура. Общее падение давления атмосферы станции зафиксировано на уровне 1 мм за 8 часов. Герметичность планируется восстановить в ближайшие дни, говорится на сайте "Роскосмоса".

Ранее в сентябре на МКС произошла утечка аммиака в американском сегменте. Тогда в "Роскосмосе" её назвали незначительной, отмечает "Коммерсантъ". На станции работают космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Кристофер Кэссиди.