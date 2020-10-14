Время Свободы: Поисковики и соцсети обвиняют в политической предвзятости

Российские власти продолжают задержания участников акции группы Pussy Riot против гомофобии на государственном уровне***Член фракции партии «Единая Россия» Вячеслав Лысаков лишен поста заместителя председателя комитета по Госдумы по строительству *** Дональд Трамп и его сторонники обвиняют крупные интернет-поисковики и социальные сети в намеренной дискредитации республиканцев