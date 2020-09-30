МИД РФ не сомневается, что ОЗХО найдёт в анализах Навального "Новичок"

МИД России заявил, что не сомневается, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявит об обнаружении в анализах оппозиционера Алексея Навального следов отравляющего вещества "Новичок".

Из контекста комментария департамента информации и печати МИД, опубликованного вечером во вторник, следует, что российское внешнеполитическое ведомство своим заявлением не подтверждает, что Навальный был отравлен, а намекает на нечестность ОЗХО.

В комментарии российский МИД сетует на то, что организация якобы нарушила процедуру, не получив согласия России на получение от Германии биопроб Навального. Саму передачу анализов в ОЗХО в комментарии назвали "секретной операцией, тщательно скрывавшейся от нас всеми её участниками". Технический секретариат ОЗХО назван в комментарии политически ангажированным и предвзятым. Критике подвергнуты также власти Германии, которые, как утверждается, не сотрудничают с Россией при расследовании случившегося с Навальным.

Россия ранее критиковала ОЗХО в связи с выводами, которые сделала эта организация в связи с отравлением "Новичком" Сергея Скрипаля и его дочери, а также в связи с использованием химического оружия режимом Башара Асада в Сирии.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему резко стало плохо на борту самолёта. В Германии, куда его отвезли на лечение, в его анализах нашли следы вещества из группы боевых отравляющих веществ "Новичок". Германия и другие страны Запада потребовали от России объяснений в связи со случившемся.

Вопросы к России повторил на днях в ходе своего визита в Литву президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что в отравлении Навального "Новичком" нет сомнений. Ранее газета Le Monde писала, что Макрон был крайне недоволен объяснениями случившегося с Навальным, которые давал президент России Владимир Путин - тот, помимо прочего, как утверждается, говорил, что Навальный мог сам принять яд. Кремль однозначно не отверг утверждения газеты, заявив лишь, что они неточные.

Ожидается, что отравление Навального будут обсуждать лидеры стран ЕС на саммите 1-2 октября.

Официальная Москва отрицает, что Навальный был отравлен, при этом продолжается доследственная проверка того, что с ним случилось.